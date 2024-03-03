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Крадуть вікна та завозять неякісні ліки. В Луганській ОВА розповіли про життя в окупації

Луганська область, Неділя 03 березня 2024 18:12
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Крадуть вікна та завозять неякісні ліки. В Луганській ОВА розповіли про життя в окупації Фото: В Луганській ОВА розповіли про життя в окупації (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російські військові вже не перший рік зчиняють злочини на території тимчасово окупованої Луганської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Луганської обласної військової адміністрації.

В ОВА повідомили, що на фоні передвиборчих дій російські окупанти активізували свої обіцянки про краще життя, однак це лише для ще більшого заглиблення людей в російську інформаційну бульбашку.

"Жителі так званої "ЛНР" наразі перебувають в інформаційній бульбашці передвиборчої кампанії - лунає багато обіцянок щодо запуску промислових підприємств і пошуку інвесторів. Все це схоже на підготовку до розпилу об’єктів на металобрухт", - наголосив начальник Сєвєродонецької районної військової адміністрації Роман Власенко.

За його словами, грошей, які обіцяють виділити ці інвестори, не вистачить навіть на відновлення і запуск "Азоту".

Власенко також повідомив, що відкриття аптеки в Сєвєродонецьку з неякісними російськими ліками російські окупанти прирівняли до загальнонаціонального свята.

Ситуація в Рубіжному

За даними ОВА, загарбники розбили Рубіжне під час штурмів міста навесні 2022 року, а вже наприкінці 2023-го почали його розбирати.

Адміністрація зауважила, що показові ремонти росіяни проводять виключно у вцілілих будинках. Однак навіть в них не повсюди їх завершують.

"В одній із багатоповерхівок вони демонтували цілі вікна, пообіцявши мешканцям встановити нові. І згодом зникли. Кілька тижнів в будинку суцільні протяги. Окупаційна адміністрація міста не реагує", - додали в ОВА.

Нагадаємо, ми писали, що на тимчасово окупованій території Луганської області росіяни почали розбирати обладнання шахт та вивозити все "вирізане".

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