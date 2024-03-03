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Воруют окна и завозят некачественные лекарства. В Луганской ОВА рассказали о жизни в оккупации

Луганская область, Воскресенье 03 марта 2024 18:12
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Воруют окна и завозят некачественные лекарства. В Луганской ОВА рассказали о жизни в оккупации Фото: В Луганской ОВАЕ рассказали о жизни в оккупации (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские военные уже не первый год совершают преступления на территории временно оккупированной Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Луганской областной военной администрации.

В ОВА сообщили, что на фоне предвыборных действий российские оккупанты активизировали свои обещания о лучшей жизни, однако это лишь для еще большего погружения людей в российский информационный пузырь.

"Жители так называемой "ЛНР" сейчас находятся в информационном пузыре предвыборной кампании - звучит много обещаний по запуску промышленных предприятий и поиска инвесторов. Все это похоже на подготовку к распилу объектов на металлолом", - отметил начальник Северодонецкой районной военной администрации Роман Власенко.

По его словам, денег, которые обещают выделить эти инвесторы, не хватит даже на восстановление и запуск "Азота".

Власенко также сообщил, что открытие аптеки в Северодонецке с некачественными российскими лекарствами российские оккупанты приравняли к общенациональному празднику.

Ситуация в Рубежном

По данным ОВА, захватчики разбили Рубежное во время штурмов города весной 2022 года, а уже в конце 2023 начали его разбирать.

Администрация отметила, что показательные ремонты россияне производят исключительно в уцелевших домах. Однако даже у них не повсюду их завершают.

"В одной из многоэтажек они демонтировали целые окна, пообещав жителям установить новые. И впоследствии исчезли. Несколько недель в доме сплошные сквозняки. Оккупационная администрация города не реагирует", - добавили в ОВА.

Напомним, мы писали, что на временно оккупированной территории Луганской области россияне начали разбирать оборудование шахт и вывозить все вырезанное.

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