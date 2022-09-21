UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Крадуть українське зерно: СБУ виявила двох "міністрів" в окупованому Криму

Фото: Крадуть українське зерно: СБУ виявила двох "міністрів" в окупованому Криму (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитро Браславський

Два росіяни очолили фейкові "міністерства" окупованого Криму та допомагають викрадати українське зерно з тимчасово окупованої території півдня України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Служби безпеки України.

"В результаті слідчих дій повідомлено про підозру так званим "міністру внутрішньої політики, інформації та зв’язку" та "міністру сільського господарства", - йдеться у повідомленні.

За інформацією слідчих, обидва чоловіки входять до найближчого оточення гауляйтера окупованого Криму Сергія Аксьонова. Колаборанти займаються активною підтримкою збройної агресії РФ проти України.

"Зловмисники причетні до незаконного вивезення українського зерна з тимчасово окупованої території півдня України, а також нав’язування прокремлівської пропаганди місцевим жителям", - заявили в СБУ.

До цього чоловіки очолювали місцеві "адміністрації". Правоохоронці оголосили про підозру у колабораційній діяльності, за що їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у селі біля Запоріжжя поліція затримала понад 20 можливих колаборантів.

Також, Служба безпеки оголосила підозру колаборанту, який очолював так звану "народну міліцію" в Балаклії під час окупації.

Раніше, СБУ викрила ще 8 колаборантів у Луганській області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки УкраїниКрымВійна в Україні