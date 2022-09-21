Крадуть українське зерно: СБУ виявила двох "міністрів" в окупованому Криму

Два росіяни очолили фейкові "міністерства" окупованого Криму та допомагають викрадати українське зерно з тимчасово окупованої території півдня України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Служби безпеки України.
"В результаті слідчих дій повідомлено про підозру так званим "міністру внутрішньої політики, інформації та зв’язку" та "міністру сільського господарства", - йдеться у повідомленні.
За інформацією слідчих, обидва чоловіки входять до найближчого оточення гауляйтера окупованого Криму Сергія Аксьонова. Колаборанти займаються активною підтримкою збройної агресії РФ проти України.
До цього чоловіки очолювали місцеві "адміністрації". Правоохоронці оголосили про підозру у колабораційній діяльності, за що їм загрожує до 10 років позбавлення волі.
Нагадаємо, що у селі біля Запоріжжя поліція затримала понад 20 можливих колаборантів.
Також, Служба безпеки оголосила підозру колаборанту, який очолював так звану "народну міліцію" в Балаклії під час окупації.
Раніше, СБУ викрила ще 8 колаборантів у Луганській області.
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