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Воруют украинское зерно: СБУ обнаружила двух "министров" в оккупированном Крыму

Фото: Воруют украинское зерно: СБУ обнаружила двух "министров" в оккупированном Крыму (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Два россиянина возглавили фейковые "министерства" оккупированного Крыма и помогают похищать украинское зерно с временно оккупированной территории юга Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Службы безопасности Украины.

"В результате следственных действий сообщено о подозрении так называемым "министру внутренней политики, информации и связи" и "министру сельского хозяйства", - говорится в сообщении.

По информации следователей, оба мужчины входят в ближайшее окружение гауляйтера оккупированного Крыма Сергея Аксенова. Коллаборанты занимаются активной поддержкой вооруженной агрессии РФ против Украины.

"Злоумышленники причастны к незаконному вывозу украинского зерна с временно оккупированной территории юга Украины, а также навязыванию прокремлевской пропаганды местным жителям", - заявили в СБУ.

До этого мужчины возглавляли местные "администрации". Правоохранители объявили о подозрении в коллаборационной деятельности, за что им грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, что в селе возле Запорожья полиция задержала более 20 возможных коллаборантов.

Также, Служба безопасности объявила подозрение коллаборанту , возглавлявшему так называемую "народную милицию" в Балаклее во время оккупации.

Ранее СБУ разоблачила еще 8 коллаборантов в Луганской области.

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