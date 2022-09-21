Воруют украинское зерно: СБУ обнаружила двух "министров" в оккупированном Крыму

Два россиянина возглавили фейковые "министерства" оккупированного Крыма и помогают похищать украинское зерно с временно оккупированной территории юга Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Службы безопасности Украины.
"В результате следственных действий сообщено о подозрении так называемым "министру внутренней политики, информации и связи" и "министру сельского хозяйства", - говорится в сообщении.
По информации следователей, оба мужчины входят в ближайшее окружение гауляйтера оккупированного Крыма Сергея Аксенова. Коллаборанты занимаются активной поддержкой вооруженной агрессии РФ против Украины.
До этого мужчины возглавляли местные "администрации". Правоохранители объявили о подозрении в коллаборационной деятельности, за что им грозит до 10 лет лишения свободы.
Напомним, что в селе возле Запорожья полиция задержала более 20 возможных коллаборантов.
Также, Служба безопасности объявила подозрение коллаборанту , возглавлявшему так называемую "народную милицию" в Балаклее во время оккупации.
Ранее СБУ разоблачила еще 8 коллаборантов в Луганской области.
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