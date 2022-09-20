СБУ викрила ще 8 колаборантів у Луганській області: хто вони
СБУ викрила ще 8 колаборантів в Луганській області. Серед них - так званий "мер" окупованого Лисичанська, місцеві "прокурори" і "поліцейські".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
Кого саме викрила СБУ
- місцевого мешканця, який посів псевдопосаду "в.о. голови адміністрації м. Лисичанська ЛНР". Він перейшов на бік ворога "з ідейних переконань". За даними слідства, зловмисник з 2014 року воював проти ЗСУ у лавах так званої "народної міліції ЛНР", за що став фігурантом кримінальних проваджень і був оголошений у розшук. З того часу переховувався від правосуддя на непідконтрольній Україні території. З лютого він є активним учасником бойових дій у складі окупаційних військ. Допомагав ворогу захоплювати Сєвєродонецьк, Рубіжне, Попасну та Лисичанськ. Посаду сприйняв як нагороду за відданість і зараз у новому статусі імітує "налагодження мирного життя" у місті.
- місцеву чиновницю, що отримала "підвищення по службі": змінила посаду рядового адміністратора у ЦНАПі Білокуракінської селищної ради на керівну. І наразі вона очолює так званий "загальний відділ адміністрації Білокуракинського району "ЛНР".
- чотирьох інших колаборантів, які знайшли себе" на «прокурорських посадах». Усі вони вже встигли довести свою лояльність окупантам, працюючи в галузі "правосуддя" терористичних організацій "ЛДНР"
- 45-річного мешканця Станиці Луганської, який працював "начальником оперативного відділу Станично-Луганського райвідділу МВС ЛНР"
- 42-річного уродженця Рубіжного, який обіймає посаду "начальника відділу карного розшуку Троїцького райвідділу МВС ЛНР".
За матеріалами слідства усім фігурантам повідомлено про підозру за ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).
Їм загрожує до 15 років позбавлення волі.
Як повідомлялося, раніше правоохоронці викрили ще п'ятьох колаборантів на тимчасово захоплених територіях Донбасу. Вони допомагають Росії та підтримують окупаційні режими.
Також СБУ ідентифікувала й назвала імена зрадників на тимчасово окупованій території Херсонської області, які вступили до лав так званого "МВД РФ".
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