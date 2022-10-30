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Крадуть навіть консервацію. Під Мелітополем окупанти заселилися в усі порожні будинки та дачі

Фото: під Мелітополем окупанти заселилися в усі порожні будинки та дачі (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У Мелітопольському районі окупанти заселяються у всі вільні квартири, порожнього житла майже не лишилося. Окупанти, що тільки прибули, почали вскривати навіть дачі і селитися в них.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Мелитополь.

Так, жителі Мирного, розташованого за 15 кілометрів від Мелітополя, скаржаться на нашестя окупантів.

"Їх у нас просто, як тарганів: чеченці, росіяни, осетини, білоруси. А днями весь цей зброд заїхав у дачний кооператив "Комунальник". Замок збили, ворота проломили - заїхали як варвари. І пішли по хатах", - розповіла одна із мешканок Мирного.

За припущенням місцевих, мабуть, окупанти шукають собі на зимівлю будиночки з пічним опаленням.

"А ще вони майстри ходити по підвалах та тягнути закатки та інші продуктові запаси, які ми зробили на зиму", - скаржиться вона.

Як повідомлялося, російські окупанти офіційно запроваджують військову цензуру на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.

Нагадаємо, за даними на ранок неділі, 30 жовтня, ЗСУ ліквідували за добу 950 російських солдатів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 71 200 військових.

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