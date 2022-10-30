Крадуть навіть консервацію. Під Мелітополем окупанти заселилися в усі порожні будинки та дачі

Так, жителі Мирного, розташованого за 15 кілометрів від Мелітополя, скаржаться на нашестя окупантів.

"Їх у нас просто, як тарганів: чеченці, росіяни, осетини, білоруси. А днями весь цей зброд заїхав у дачний кооператив "Комунальник". Замок збили, ворота проломили - заїхали як варвари. І пішли по хатах", - розповіла одна із мешканок Мирного.

За припущенням місцевих, мабуть, окупанти шукають собі на зимівлю будиночки з пічним опаленням.

"А ще вони майстри ходити по підвалах та тягнути закатки та інші продуктові запаси, які ми зробили на зиму", - скаржиться вона.