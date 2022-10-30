Крадут даже консервацию. Под Мелитополем оккупанты заселились во все пустые дома и дачи

Так, жители Мирного, расположенного в 15 километрах от Мелитополя, жалуются на нашествие оккупантов.

"Их у нас просто, как тараканов: чеченцы, русские, осетины, белорусы. А на днях весь этот сброд заехал в дачный кооператив "Коммунальник". Замок сбили, ворота проломили - заехали как варвары. И пошли по домам", - рассказала одна из жительниц Мирного.

По предположению местных, по всей видимости, оккупанты ищут себе на зимовку домики с печным отоплением.

"А еще они мастера ходить по подвалам и тянуть закатки и прочие продуктовые запасы, которые мы сделали на зиму", - жалуется она.