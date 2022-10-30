Літак, півсотні ББМ та майже тисяча окупантів: Генштаб назвав втрати РФ
Фото: Генштаб назвав оновлені дані щодо втрат Росії в Україні 30 жовтня (Getty Images)
За даними на ранок неділі, 30 жовтня, українські військові ліквідували за добу 950 російських солдатів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 71200 військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу.
"Гарна була доба, найбільших втрат окупанти зазнали на Донецькому та Лиманському напрямках", - йдеться в повідомленні.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 30.10 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 71200 (+950);
- танків - 2675 (+13);
- бойових броньованих машин - 5453 (+52);
- артилерійських систем - 1724 (+16);
- РСЗВ - 383 (+3);
- засоби ППО - 197 (+2);
- літаків - 274 (+1);
- гелікоптерів - 252 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1412 (+6);
- крилаті ракети - 352 (+1);
- кораблі/катери - 16 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4120 (+13);
- спеціальна техніка - 154 (+2).
Як повідомлялось, російські сили знизили темп своїх наступальних операцій під Бахмутом 29 жовтня, ймовірно, оговтавшись від українського удару.
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