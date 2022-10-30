Літак, півсотні ББМ та майже тисяча окупантів: Генштаб назвав втрати РФ

За даними на ранок неділі, 30 жовтня, українські військові ліквідували за добу 950 російських солдатів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 71200 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу.

"Гарна була доба, найбільших втрат окупанти зазнали на Донецькому та Лиманському напрямках", - йдеться в повідомленні. Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 30.10 орієнтовно склали: особового складу - близько 71200 (+950);

танків - 2675 (+13);

бойових броньованих машин - 5453 (+52);

артилерійських систем - 1724 (+16);

РСЗВ - 383 (+3);

засоби ППО - 197 (+2);

літаків - 274 (+1);

гелікоптерів - 252 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1412 (+6);

крилаті ракети - 352 (+1);

кораблі/катери - 16 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн - 4120 (+13);

спеціальна техніка - 154 (+2).