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Літак, півсотні ББМ та майже тисяча окупантів: Генштаб назвав втрати РФ

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Україна, Неділя 30 жовтня 2022 09:07
Літак, півсотні ББМ та майже тисяча окупантів: Генштаб назвав втрати РФ Фото: Генштаб назвав оновлені дані щодо втрат Росії в Україні 30 жовтня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

За даними на ранок неділі, 30 жовтня, українські військові ліквідували за добу 950 російських солдатів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 71200 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу.

"Гарна була доба, найбільших втрат окупанти зазнали на Донецькому та Лиманському напрямках", - йдеться в повідомленні.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 30.10 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 71200 (+950);
  • танків - 2675 (+13);
  • бойових броньованих машин - 5453 (+52);
  • артилерійських систем - 1724 (+16);
  • РСЗВ - 383 (+3);
  • засоби ППО - 197 (+2);
  • літаків - 274 (+1);
  • гелікоптерів - 252 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1412 (+6);
  • крилаті ракети - 352 (+1);
  • кораблі/катери - 16 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 4120 (+13);
  • спеціальна техніка - 154 (+2).

Як повідомлялось, російські сили знизили темп своїх наступальних операцій під Бахмутом 29 жовтня, ймовірно, оговтавшись від українського удару.

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