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Крадіжка грошей від ЄС стане окремою статтею Кримінального кодексу, - нардеп

18:29 23.07.2026 Чт
1 хв
За підготовку законодавчих змін відповідатиме Бюро економічної безпеки
aimg Валерія Абабіна
Крадіжка грошей від ЄС стане окремою статтею Кримінального кодексу, - нардеп Фото: Розкрадання коштів ЄС може стати окремою статтею Кк (getty Images)
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В Україні готують окрему кримінальну відповідальність за незаконне використання коштів Європейського Союзу. Це передбачає Національна стратегія протидії шахрайству.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву народної депутатки України Ольги Василевської-Смаглюк.

Що передбачає стратегія

За словами Василевської-Смаглюк, у Національній стратегії протидії шахрайству для захисту фінансових інтересів України та Європейського Союзу, яку затвердив Кабмін, зазначено про підвищений ризик шахрайства та інших зловживань під час реалізації програми Ukraine Facility.

За цією програмою у 2024-2027 роках Україна може отримати до 50 млрд євро.

Ймовірність розкрадань, за оцінкою Кабміну, зростає через вразливості, спричинені війною, та значні обсяги міжнародної фінансової допомоги.

Як зазначає депутатка, план реалізації Стратегії передбачає підготовку змін до Кримінального кодексу та Кримінального процесуального кодексу України.

Ці зміни встановлять кримінальну відповідальність за незаконні дії з коштами Європейського Союзу.

Відповідальним за підготовку законодавчих змін визначено Бюро економічної безпеки.

Нагадаємо, Ukraine Facility - це фінансовий інструмент ЄС на підтримку України під час війни та повоєнного відновлення.

Програма розрахована на 2024-2027 роки і передбачає 50 мільярдів євро у формі грантів та кредитів. Використання коштів контролюється через спеціальний механізм звітності та оцінки ходу реформ.

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

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