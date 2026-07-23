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Воровство денег от ЕС станет отдельной статьей Уголовного кодекса, - нардеп

18:29 23.07.2026 Чт
1 мин
Бюро экономической безопасности будет отвечать за подготовку законодательных изменений.
aimg Валерия Абабина
Воровство денег от ЕС станет отдельной статьей Уголовного кодекса, - нардеп Фото: хищение средств ЕС может стать отдельной статьей Кк (getty Images)
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В Украине готовится отдельная уголовная ответственность за незаконное использование средств Европейского Союза. Это предполагает Национальная стратегия противодействия мошенничеству.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата Украины Ольги Василевской-Смаглюк .

Что предполагает стратегия

По словам Василевской-Смаглюк, в Национальной стратегии противодействия мошенничеству для защиты финансовых интересов Украины и Европейского Союза, которую утвердил Кабмин, отмечено повышенный риск мошенничества и других злоупотреблений при реализации программы Ukraine Facility.

По этой программе в 2024-2027 годах Украина может получить до 50 млрд. евро.

Вероятность хищений, по оценке Кабмина, растет из-за уязвимостей, вызванных войной, и значительных объемов международной финансовой помощи.

Как отмечает депутат, план реализации Стратегии предусматривает подготовку изменений к Уголовному кодексу и Уголовному процессуальному кодексу Украины.

Эти изменения установят уголовную ответственность за незаконные действия со средствами Европейского союза.

Ответственным за подготовку законодательных изменений определено Бюро экономической безопасности.

Напомним, Ukraine Facility – это финансовый инструмент ЕС в поддержку Украины во время войны и послевоенного восстановления.

Программа рассчитана на 2024-2027 годы и предусматривает 50 млрд евро в форме грантов и кредитов. Использование средств контролируется через специальный механизм отчетности и оценку хода реформ.

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