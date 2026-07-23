Воровство денег от ЕС станет отдельной статьей Уголовного кодекса, - нардеп
В Украине готовится отдельная уголовная ответственность за незаконное использование средств Европейского Союза. Это предполагает Национальная стратегия противодействия мошенничеству.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата Украины Ольги Василевской-Смаглюк .
Что предполагает стратегия
По словам Василевской-Смаглюк, в Национальной стратегии противодействия мошенничеству для защиты финансовых интересов Украины и Европейского Союза, которую утвердил Кабмин, отмечено повышенный риск мошенничества и других злоупотреблений при реализации программы Ukraine Facility.
По этой программе в 2024-2027 годах Украина может получить до 50 млрд. евро.
Вероятность хищений, по оценке Кабмина, растет из-за уязвимостей, вызванных войной, и значительных объемов международной финансовой помощи.
Как отмечает депутат, план реализации Стратегии предусматривает подготовку изменений к Уголовному кодексу и Уголовному процессуальному кодексу Украины.
Эти изменения установят уголовную ответственность за незаконные действия со средствами Европейского союза.
Ответственным за подготовку законодательных изменений определено Бюро экономической безопасности.
Напомним, Ukraine Facility – это финансовый инструмент ЕС в поддержку Украины во время войны и послевоенного восстановления.
Программа рассчитана на 2024-2027 годы и предусматривает 50 млрд евро в форме грантов и кредитов. Использование средств контролируется через специальный механизм отчетности и оценку хода реформ.
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