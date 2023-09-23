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"Крабова пастка". В ССО розкрили окремі деталі удару по штабу Чорноморського флоту

Субота 23 вересня 2023 08:31
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"Крабова пастка". В ССО розкрили окремі деталі удару по штабу Чорноморського флоту Фото: в ССО розкрили окремі деталі удару по штабу Чорноморського флоту ()
Автор: Сергій Пишкін

Удар по штабу Чорноморського флоту терористів у Севастополі став наслідком кропіткої роботи Сил спеціальних операцій та Повітряних сил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сил спеціальних операцій ЗС України.

Як відзначили в ССО, удару став "крабовою пасткою" для керівництва Чорноморського флоту терористів.

"Зухвала та кропітка робота Сил спеціальних операцій дозволила "вчасно та точно" вразити штаб Чорноморського флоту під час проведення наради керівного складу флоту Російської Федерації в тимчасово окупованому місті Севастополь", - пише пресслужба ССО.

Для завдання удару усі необхідні дані були передані Повітряним силам України.

Інші деталі проведення операції стануть відомими вже пізніше, втім як результат - десятки загиблих й поранених терористів, серед яких вище керівництво Чорноморського флоту.

Удар по штабу Чорноморського флоту

Вчора, 22 вересня, в Севастополі було завдано удар по штабу Чорноморського флоту. На відео можна було побачити значні пошкодження будівлі та стовп диму.

Через деякий час в Управлінні стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ підтвердили, що за атакою стояли українські воїни. Як стверджують ЗМІ, військові використали для удару ракети Storm Shadow.

Усі подробиці атаки можна прочитати у матеріалі РБК-Україна.

За словами керівника Головного управління розвідки України Кирила Буданова, під час операції були ліквідовані щонайменше 9 осіб, поранення отримали ще 16 терористів. Серед них є й російські генерали.

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