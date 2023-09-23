"Крабовая ловушка". В ССО раскрыли отдельные детали удара по штабу Черноморского флота
Удар по штабу Черноморского флота террористов в Севастополе стал следствием кропотливой работы Сил специальных операций и Воздушных сил.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сил специальных операций ВС Украины.
Как отметили в ССО, удар стал "крабовой ловушкой" для руководства Черноморского флота террористов.
"Дерзкая и кропотливая работа Сил специальных операций позволила "вовремя и точно" поразить штаб Черноморского флота во время проведения совещания руководящего состава флота Российской Федерации во временно оккупированном городе Севастополь", - пишет пресс-служба ССО.
Для нанесения удара все необходимые данные были переданы Воздушным силам Украины.
Другие детали проведения операции станут известны уже позже, впрочем как результат - десятки погибших и раненых террористов, среди которых высшее руководство Черноморского флота.
Удар по штабу Черноморского флота
Вчера, 22 сентября, в Севастополе был нанесен удар по штабу Черноморского флота. На видео можно увидеть значительные повреждения здания и столб дыма.
Спустя время в Управлении стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего ВСУ подтвердили, что за атакой стояли украинские воины. Как утверждают СМИ, военные использовали для удара ракеты Storm Shadow.
Все подробности атаки можно прочитать в материале РБК-Украина.
По словам руководителя Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова, в ходе операции были ликвидированы по меньшей мере 9 человек, ранения получили еще 16 террористов. Среди них есть и русские генералы.
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