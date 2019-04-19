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На КПВВ усилили охрану в преддверии второго тура выборов

Новости » Выборы 2019    19.04.2019 - 12:58
На КПВВ усилили охрану в преддверии второго тура выборов
Иллюстрационное фото (facebook.com/SFSofUkraine)

В рамках гуманитарных коридоров уплотнено присутствие пограничных нарядов, мобильных подразделений и кинологических смотровых групп

Накануне второго тура президентских выборов Украины усилены меры безопасности в КПВВ. Об этом сообщает РБК-Украина со со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел в Facebook.

В рамках гуманитарных коридоров уплотнено присутствие пограничных нарядов, мобильных подразделений и кинологических смотровых групп.

"Вопросы безопасности мероприятия усиленно для предотвращения перемещения через линию разграничения оружия, взрывчатки, средств террора, для эффективного реагирования на возможные провокации пророссийских боевиков, а также недопущения лиц, которые могут участвовать в дестабилизирующих мероприятиях на территории Украины в период выборов", - говориться в сообщении.

Также пограничные наряды привлекли дополнительные силы, чтобы ускорить прохождение граждан через линию разграничения.

Благодаря сотрудникам Государственная пограничная служба Украины, ситуация на КПВВ остается контролируемой.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что возле НСК "Олимпийский, где сегодня, 19 апреля, состоятся дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Володимира Зеленского усилили охрану.

Кроме того,  сегодня в центре столицы с 10:00 до 22:00 ограничат движение транспорта из-за проведения дебатов на "Олимпийском".

Напомним, второй тур президентских выборов состоится в воскресенье, 21 апреля. 

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