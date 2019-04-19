На КПВВ посилили охорону напередодні другого туру виборів

Иллюстрационное фото (facebook.com/SFSofUkraine)

В рамках гуманітарних коридорів ущільнений присутність прикордонних нарядів, мобільних підрозділів і кінологічних оглядових груп

Напередодні другого туру президентських виборів України посилені заходи безпеки в КПВВ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ Facebook.

В рамках гуманітарних коридорів ущільнений присутність прикордонних нарядів, мобільних підрозділів і кінологічних оглядових груп.

"Питання безпеки посилено заходи для запобігання переміщення через лінію розмежування зброї, вибухівки, засобів терору, для ефективного реагування на можливі провокації проросійських бойовиків, а також недопущення осіб, які можуть брати участь у дестабілізуючих заходах на території України в період виборів", - говориться в повідомленні.

Також прикордонні наряди залучили додаткові сили, щоб прискорити проходження громадян через лінію розмежування.

Завдяки співробітникам Державна прикордонна служба України, ситуація на КПВВ залишається контрольованою.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що біля НСК "Олімпійський", де сьогодні, 19 квітня, відбудуться дебати кандидатів в президенти України Петра Порошенка і Володимира Зеленського посилили охорону.

Крім того, сьогодні в центрі столиці з 10:00 до 22:00 обмежать рух транспорту з-за проведення дебатів на "Олімпійському".

Нагадаємо, другий тур президентських виборів відбудеться в неділю, 21 квітня.