КПВВ "Золотое" готов к открытию с украинской стороны

Фото: КПВВ "Золотое" (facebook.com/ato.news)

Для открытия КПВВ "Золотое" не хватает готовности представителей ОРЛО

Контрольный пункт въезда-выезда "Золотое" в Луганской области готов к открытию с украинской стороны. Об этом заявил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай, передает пресс-служба президента Украины.

По его словам, если стороны достигнут соглашения об открытии КПВВ, украинская сторона может уже на следующий день начать работу на пункте пропуска.

"Заранее уже думаем о том, как улучшить обслуживание людей, которые будут пересекать КПВВ, готовы поставить мобильные центры предоставления административных услуг", - отметил Гайдай.

Он также добавил, что местные власти готовят проектно-сметную документацию, чтобы в следующем году начать ремонт дороги от Северодонецка до Золотого, на который выделен 1 млрд гривен.

Напомним, летом Украина предлагала открыть КПВВ "Золотое" на время ремонта моста в Станице Луганской. По состоянию на начало ноября представители отдельных районов Луганской области только приступили к подготовке к открытию нового дорожного коридора.

Ранее сообщалось, что украинская сторона рассчитывает на зеркальные шаги представителей оккупированного Донбасса при разведении сил в Петровском 8 ноября.