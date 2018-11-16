На КПВВ "Новотроицкое" задержали боевика "Оплота"

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Боевик был участником НВФ на протяжении трех лет и сменил несколько группировок

На линии разграничения на востоке Украины правоохранители задержали боевика одного из незаконных вооруженных формирований из ОРДЛО. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

Как сообщается, был разоблачен 31-летний житель Макеевки, который приехал на КПВВ "Новотроицкое" на встречу со знакомым.

Как сообщается, боевик был участником НВФ на протяжении трех лет и сменил несколько группировок - сначала состоял в "Оплоте", после в "финансово-экономической полиции ДНР" и "Республиканской гвардии".

"Было установлено, что мужчина вступил в ряды террористов в сентябре 2014 года. Он был зачислен водителем в бандформирование "Оплот", в роту охраны. В обязанности новобранца с позывным "Шустрый" входили осуществление внутренней охраны банды и обеспечение безопасности стратегических объектов", - указывают правоохранители.

Позже, в начале 2015 года, это подразделение было переименовано в "финансово-экономическую полицию".

Наемник продолжил работать водителем и был занят на перевозке денег.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 260 "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи - от 3 до 8 лет лишения свободы.

Напомним, Орджоникидзевский районный суд Мариуполя приговорил боевика так называемой "Донецкой народной республики" ("ДНР") к 10 годам тюрьмы.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Черновцах вербовщицу боевиков "ДНР" заочно приговорили к 10 годам заключения.