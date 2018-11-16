На КПВВ "Новотроїцьке" затримали бойовика "Оплоту"

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Бойовик був учасником НВФ протягом трьох років і змінив кілька угруповань

На лінії розмежування на сході України правоохоронці затримали бойовика одного з незаконних озброєних формувань з ОРДЛО. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції України.

Як повідомляється, був викритий 31-річний житель Макіївки, який приїхав на КПВВ "Новотроїцьке" на зустріч зі знайомим.

Як повідомляється, бойовик був учасником НВФ протягом трьох років і змінив кілька угруповань - спочатку складався в "Оплоті", після в "фінансово-економічної поліції ДНР" і "Республіканської гвардії".

"Було встановлено, що чоловік вступив у ряди терористів у вересні 2014 року. Він був зарахований водієм в бандформування "Оплот", в роту охорони. В обов'язки новобранця з позивним "Шустрий" входили здійснення внутрішньої охорони банди і забезпечення безпеки стратегічних об'єктів", - зазначають правоохоронці.

Пізніше, на початку 2015 року, цей підрозділ було перейменовано в "фінансово-економічну поліцію".

Найманець продовжив працювати водієм і був зайнятий на перевезення грошей.

За даним фактом порушено кримінальну виробництво за ч. 2 ст. 260 "Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань" Кримінального кодексу України. Санкція статті - від 3 до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, Орджонікідзевський районний суд Маріуполя засудив бойовика так званої "Донецької народної республіки" ("ДНР") до 10 років в'язниці.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Чернівцях вербовщицу бойовиків "ДНР" заочно засудили до 10 років ув'язнення.