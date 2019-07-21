КПВВ "Майорское" возобновило работу

Пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) завершили работы по обследованию территории КПВВ "Майорское" на Донбассе, в настоящее время пропускной пункт отрыт. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По состоянию на 19:30 работы по обследованию территории КПВВ "Майорское" пиротехническими подразделениями ГСЧС завершены.

Всего было обнаружено 12 ВНП: одну минометную мину 120 мм, один артиллерийский снаряд 23 мм, четыре артиллерийских снаряда 30 мм, пять ручных гранат и фрагмент минометной мины.

В 19:24 КПВВ "Майорское" возобновило свою работу.

Напомним, ранее сообщалось, что на контрольном пункте "Майорское" в ходе проверки после сообщения о минировании, пиротехники обнаружили неразорвавшийся артиллерийский снаряд калибра 122 мм. После обнаружения опасного предмета Госпогранслужба по согласованию с Командованием Объединенных сил решила временно прекратить работу КПВВ "Майорское".

Позже стало известно, что во время обследования территории контрольного пункта въезда-выезда "Майорское" пиротехники обнаружили более 10 взрывоопасных предметов.