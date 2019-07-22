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КПВВ "Майорское" сегодня не работает

Новости » Общество    22.07.2019 - 10:17
КПВВ "Майорское" сегодня не работает
Иллюстративное фото (скриншот видео radiosvoboda)

В ГНСУ отметили, что сегодня меры по разминированию местности взрывотехнической группой будут продолжены

Контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) "Майорское" из-за опасности взрывов функционировать не будет. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

В ГНСУ отметили, что сегодня меры по разминированию местности взрывотехнической группой будут продолжены.

"Контрольный пункт въезда-выезда "Майорское" функционировать не будет, пропуск лиц и транспорта через линию разграничения не будет осуществляться", - говорится в сообщении.

Как отмечается, вчера в пресс-центре операции Объединенных сил отметили, что КПВВ "Майорское" работало в реверсном режиме. В частности, сначала через линию разграничения были пропущены граждане, которые шли на временно оккупированную территорию. После завершения их оформления осуществлялся пропуск всех лиц и транспортных средств, которые находились в так называемой "серой зоне". Таким образом, через КПВВ "Майорское" вчера проследовали 6385 человек и 740 транспортных средств.

Как известно, вчера на КПВВ "Майорское" в ходе проверки после сообщения о минировании, пиротехники обнаружили 12 ВНП: одну минометную мину 120 мм, один артиллерийский снаряд 23 мм, четыре артиллерийских снаряда 30 мм, пять ручных гранат и фрагмент минометной мины. После обнаружения опасного предмета Госпогранслужба по согласованию с Командованием Объединенных сил решили временно прекратить работу КПВВ "Майорское".

КПВВ "Майорское" будет работать в реверсивном режиме КПВВ "Майорское" возобновило работу
Новости Украины МайорскКПВВ
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