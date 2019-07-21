КПВВ "Майорское" будет работать в реверсивном режиме

Иллюстративное фото (скриншот видео radiosvoboda)

Завтра на КПВВ не будет работать дорожный коридор "Горловка-Бахмут"

Контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) "Майорское" на Донбассе будет функционировать в реверсивном режиме. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.

Сообщается, что для обеспечения эффективной и ритмичной работы КПВВ подразделениями Донецко-Луганского регионального управления ГПСУ из состава Объединенных сил привлечено дополнительные резервы, а также увеличено состав смены пограничных нарядов для быстрого оформления граждан.

КПВВ будет функционировать в реверсном режиме. В частности, сначала через линию разграничения будут пропущены граждане, которые следуют на временно оккупированную территорию. После завершения их оформления будет осуществляться пропуск всех лиц и транспортных средств, которые до сих пор находятся в так называемой "серой зоне".

Кроме того, в связи с сохранением взрывоопасной ситуации на КПВВ "Майорское" завтра, 22 июля, дорожный коридор "Горловка-Бахмут" функционировать не будет.

Напомним, РБК-Украина писало, что пиротехники ГСЧС завершили работы по обследованию территории КПВВ "Майорское" на Донбассе, в настоящее время пропускной пункт отрыт.

Как известно, сегодня на КПВВ "Майорское" в ходе проверки после сообщения о минировании, пиротехники обнаружили неразорвавшийся артиллерийский снаряд калибра 122 мм. После обнаружения опасного предмета ГПСУ по согласованию с командованием Объединенных сил решила временно прекратить работу КПВВ "Майорское".