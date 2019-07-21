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На КПВВ "Майорське" виявили нові вибухонебезпечні предмети

Новини » Надзвичайні події    21.07.2019 - 15:28
На КПВВ "Майорське" виявили нові вибухонебезпечні предмети
Фото: КПВВ "Майорське" (fb.com Микола Чечоткін)

Піротехніки виявили артилерійський снаряд та фрагмент міни

В ході повторного обстеження території контрольного пункту в'їзду-виїзду (КПВВ) "Майорське" піротехніки виявили ще декілька вибухонебезпечних об'єктів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляється, після виявлення артилерійської міни 122-го калібру піротехніки вирішили провести повторну перевірку території контрольного пункту. Станом на 15:00 співробітники ДСНС виявили один артилерійський снаряд калібру 23 мм та фрагмент мінометної міни.

Наразі на території КПВВ "Майорське" працює піротехнічна група та відділення радіаційного, хімічного та біологічного захисту. Пошук вибухонебезпечних предметів продовжується.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на території КПВВ "Майорське" в Донецькій області піротехніки виявили артилерійську міну 122-го калібру. Персонал та цивільні які перебували на території КПВВ були відведені в безпечне місце.

РБК-Україна писало, що Держприкордонслужба за узгодженням з Командуванням Об'єднаних сил вирішила тимчасово припинити пропуск громадян через контрольний пункт "Майорське" в Донецькій області. Всі інші контрольні пункти вздовж лінії розведення працюють в звичайному режимі.

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