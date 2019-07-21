На КПВВ "Майорское" обнаружили более 10 боеприпасов

Во время обследования территории контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) "Майорське" пиротехники обнаружили более 10 взрывоопасных предметов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщается, по состоянию на 17:00 сотрудники пиротехнического подразделения ГСЧС обнаружили на территории контрольного пункта "Майорское" минометную мину 120-го калибра, один артиллерийский снаряд калибра 23 мм и 4 снаряда калибра 30 мм, 5 ручных гранат и фрагмент минометной мины.

Отмечается, что обследование территории КПВВ продолжается.

Напомним, ранее сообщалось, что на контрольном пункте "Майорское" в ходе проверки после сообщения о минировании, пиротехники обнаружили неразорвавшийся артиллерийский снаряд калибра 122 мм.

После обнаружения опасного предмета Госпогранслужба по согласованию с Командованием Объединенных сил решила временно прекратить работу КПВВ "Майорское".

РБК-Украина писало, что при повторном обследовании территории КПВВ "Майорское" в Донецкой области, пиротехники ГСЧС обнаружили артиллерийский снаряд 23-го калибра и фрагмент минометной мины. Обследование территории продолжалось.