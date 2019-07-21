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КПВВ "Майорське" буде працювати в реверсному режимі

Новини » Суспільство    21.07.2019 - 20:39
КПВВ "Майорське" буде працювати в реверсному режимі
Ілюстративне фото (скріншот відео radiosvoboda)

Завтра на КПВВ не буде працювати дорожній коридор "Горлівка-Бахмут"

Контрольний пункт в'їзду-виїзду (КПВВ) "Майорське" на Донбасі буде функціонувати в реверсивному режимі. Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил в Facebook.

Повідомляється, що для забезпечення ефективної і ритмічної роботи КПВВ підрозділами Донецько-Луганського регіонального управління ДПСУ зі складу Об'єднаних сил залучено додаткові резерви, а також збільшено склад зміни прикордонних нарядів для швидкого оформлення громадян.

КПВВ буде функціонувати в реверсному режимі. Зокрема, спочатку через лінію розмежування будуть пропущені громадяни, які йдуть на тимчасово окуповану територію. Після завершення їх оформлення буде здійснюватися пропуск всіх осіб і транспортних засобів, які досі перебувають у так званій "сірій зоні".

Крім того, у зв'язку із збереженням вибухонебезпечної ситуації на КПВВ "Майорське" завтра, 22 липня, дорожній коридор "Горлівка-Бахмут" функціонувати не буде.

Нагадаємо, "РБК-Україна" писало, що піротехніки ДСНС завершили роботи по обстеженню території КПВВ "Майорське" на Донбасі, в даний час пропускний пункт відритий.

Як відомо, сьогодні на КПВВ "Майорське" в ході перевірки після повідомлення про мінування, піротехніки виявили не розірвався артилерійський снаряд калібру 122 мм. Після виявлення небезпечного предмету ДПСУ за погодженням з командуванням Об'єднаних сил вирішила тимчасово припинити роботу КПВВ "Майорське".

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