На КПВВ "Марьинка" обнаружили автомобиль с нелегальным оружием

В частности, был обнаружен пистолет травматического действия RG-88 калибра 9 мм со снаряженным магазином

В контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) "Марьинка" военнослужащие Краматорского отряда с привлечением служебной собаки и совместно с представителями фискальной службы из состава Объединенных сил (ООС) вчера, 28 июля, в ходе осмотра автомобиля Volkswagen Tiguan обнаружили в подлокотнике пистолет травматического действия RG-88 калибра 9 мм со снаряженным магазином, 7 патронов и между передними сиденьями резиновый и металлический телескопический дубинки. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы Украины.

Как сообщают в Госпогранслужбе, гражданина и обнаруженные вещи установленным порядком переданы представителям Нацполиции.

Фото: пистолет травматического действия

Напомним, за сутки 28 июля КПВВ на Донбассе пересекли почти 39 тысяч человек и 5,3 тысяч транспортных средств.

Кроме того, в Госпогранслужбе сообщали, что количество нелегальных мигрантов в Украине выросло на 22% в первой половине 2018 года.

Ранее, 24 июля 2018, года в Черниговской области на границе с Российской Федерацией пограничники задержали десять нелегалов из Пакистана, Шри-Ланки и России.