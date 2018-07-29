На КПВВ "Маріїнка" виявили автомобіль з нелегальною зброєю

Зокрема, був виявлений пістолет травматичної дії RG-88 калібру 9 мм зі спорядженим магазином

В контрольному пункті в'їзду-виїзду (КПВВ) "Маріїнка" військовослужбовці Краматорського загону із залученням службової собаки і спільно з представниками фіскальної служби зі складу Об'єднаних сил (ООС) вчора, 28 липня, в ході огляду автомобіля Volkswagen Tiguan виявили в підлокітнику пістолет травматичної дії RG-88 калібру 9 мм зі спорядженим магазином, 7 патронів і між передніми сидіннями гумову і металеву телескопічну палиці. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державної прикордонної служби України.

Як повідомляють у Держприкордонслужбі, громадянина і виявлені речі встановленим порядком передано представникам Нацполіції.

Фото: пістолет травматичної дії

Нагадаємо, за добу 28 липня КПВВ на Донбасі перетнули майже 39 тисяч осіб і 5,3 тисяч транспортних засобів.

Крім того, в Держприкордонслужбі повідомляли, що кількість нелегальних мігрантів в Україні зросло на 22% у першій половині 2018 року.

Раніше, 24 липня 2018 року в Чернігівській області на кордоні з Російською Федерацією прикордонники затримали десять нелегалів з Пакистану, Шрі-Ланки та Росії.