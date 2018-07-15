В КПВВ "Каланчак" обнаружили угнанный Nissan Juke

Указанная иномарка разыскивается правоохранительными органами Украины

В контрольном пункте "Каланчак" обнаружили угнанный Nissan Juke 2014 года выпуска, на него сработала база Интерпола. Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Водитель автомобиля - гражданин Украины - прибыл в КПВВ сегодня ночью, он направлялся к ВОТУ АР Крым. Во время проверки выяснилось, что указанная иномарка разыскивается правоохранительными органами Украины.

Пограничники передали автомобиль представителям Национальной полиции для установления всех обстоятельств.

Фото: похищенный автомобиль (dpsu.gov.ru)

Напомним, 14 июля в Одессе сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали разыскиваемого Интерполом злоумышленника, гражданина одной из Балканских стран.

Как сообщается, мужчина долго скрывался от правоохранителей Италии в различных странах, его подозревают в организации контрабанды и незаконного сбыта тяжелых наркотиков.