В КПВВ "Каланчак" обнаружили угнанный Nissan Juke
Указанная иномарка разыскивается правоохранительными органами Украины
В контрольном пункте "Каланчак" обнаружили угнанный Nissan Juke 2014 года выпуска, на него сработала база Интерпола. Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).
Водитель автомобиля - гражданин Украины - прибыл в КПВВ сегодня ночью, он направлялся к ВОТУ АР Крым. Во время проверки выяснилось, что указанная иномарка разыскивается правоохранительными органами Украины.
Пограничники передали автомобиль представителям Национальной полиции для установления всех обстоятельств.
Фото: похищенный автомобиль (dpsu.gov.ru)
Напомним, 14 июля в Одессе сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали разыскиваемого Интерполом злоумышленника, гражданина одной из Балканских стран.
Как сообщается, мужчина долго скрывался от правоохранителей Италии в различных странах, его подозревают в организации контрабанды и незаконного сбыта тяжелых наркотиков.