У КПВВ "Каланчак" виявили викрадений Nissan Juke

Зазначена іномарка розшукується правоохоронними органами України

У контрольному пункті "Каланчак" виявили викрадений Nissan Juke 2014 року випуску, на нього спрацювала база Інтерполу. Про це повідомляє прес-центр Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

Водій автівки - громадянин України - прибув до КПВВ сьогодні вночі, він прямував до ТОТУ АР Крим. Під час перевірки з’ясувалось, що зазначена іномарка розшукується правоохоронними органами України.

Прикордонники передали автомобіль представникам Національної поліції для встановлення всіх обставин.

Фото: викрадений автомобіль (dpsu.gov.ua)

Нагадаємо, 14 липня в Одесі співробітники Служби безпеки України (СБУ) затримали розшукуваного Інтерполом зловмисника, громадянина однієї з Балканських країн.

Як повідомляється, чоловік довго переховувався від правоохоронців Італії в різних країнах, його підозрюють в організації контрабанди та незаконного збуту важких наркотиків.