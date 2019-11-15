КПВВ "Каланчак" и "Чонгар" открыли после реконструкции

В пятницу, 15 ноября, на административной границе с аннексированным Крымом после реконструкции открыли контрольные пункты въезда-выезда "Каланчак" и "Чонгар". Об этом в Facebook сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По его словам, конструкции КПВВ "Чонгар" были сведены в рекордные сроки.

"На КПВВ "Чонгар" 15 конструкций сведены в рекордный срок - два месяца, имеют автономные системы электроснабжения и водоотведения", - сообщил он.

Ранее в Азово-Черноморском Региональном управлении Госпогранслужбы сообщили, что КПВВ "Каланчак" возобновит пропуск лиц и транспортных средств 15 ноября с 12:00. Пункт пропуска закрыли 7 ноября на реконструкцию.

КПВВ "Чаплинка" продолжает работать в штатном режиме.

Отметим, что строительство пунктов пропуска "Каланчак" и "Чаплинка" входило в план Кабмина от 28 марта 2018 года по реализации государственной политики в аннексированном полуострове. Согласно этому плану, до конца сентября 2018 года КПВВ должны были быть оснащены системами электроснабжения и водоотвода, а до 1 января 2019 года - должны были быть созданы сервисные зоны с центрами предоставления админуслуг.

РБК-Украина писало, что в Украине в 2020 году построят и реконструируют 16 пограничных пунктов пропуска. Планируется строительство и реконструкция пунктов пропуска "Ужгород", "Чоп", "Лужанка", "Ягодин", "Устилуг", "Могилев-Подольский", "Кучурган", "Рени", "Порубное", "Красноилск", "Бачевск", "Новые Яриловичи".