КПВВ "Каланчак" і "Чонгар" відкрили після реконструкції

У п'ятницю, 15 листопада, на адміністративному кордоні з анексованим Кримом після реконструкції відкрили контрольні пункти в'їзду-виїзду "Каланчак" і "Чонгар". Про це у Facebook повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

За його словами, конструкції КПВВ "Чонгар" були зведені в рекордні терміни.

"На КПВВ "Чонгар" 15 конструкцій зведені в рекордний термін - два місяці, мають автономні системи електропостачання та водовідведення", - повідомив він.

Раніше в Азово-Чорноморському Регіональному управлінні Держприкордонслужби повідомили, що КПВВ "Каланчак" відновить пропуск осіб і транспортних засобів 15 листопада о 12:00. Пункт пропуску закрили 7 листопада на реконструкцію.

КПВВ "Чаплинка" продовжує працювати в штатному режимі.

Відзначимо, що будівництво пунктів пропуску "Каланчак" і "Чаплинка" входило в план Кабміну від 28 березня 2018 року щодо реалізації державної політики у анексованому півострові. Згідно з цим планом, до кінця вересня 2018 року КПВВ повинні були бути оснащені системами електропостачання та водовідведення, а до 1 січня 2019 року - повинні були бути створені сервісні зони з центрами надання адмінпослуг.

РБК-Україна писало, що в Україні у 2020 році побудують і реконструюють 16 прикордонних пунктів пропуску. Планується будівництво та реконструкція пунктів пропуску "Ужгород", "Чоп", "Лужанка", "Ягодин", "Устилуг", "Могилів-Подільський", "Кучурган", "Рені", "Порубне", "Красноилск", "Бачівськ", "Нові Яриловичі".