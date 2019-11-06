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На админгранице с Крымом завтра закроют КПВВ "Каланчак"

Новости » Общество     06.11.2019 - 12:57
На админгранице с Крымом завтра закроют КПВВ "Каланчак"
Фото: пункт пропуска "Каланчак" (dpsu.gov.ua)

КПВВ "Каланчак" будет закрыт до 15 ноября

Завтра, 7 ноября, в Херсонской области временно закроют контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) "Каланчак". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства внутренних дел в Facebook.

Так, в связи с проведением работ по реконструкции на контрольном пункте "Каланчак" пропуск граждан будет приостановлен с 08:00 утра 7 ноября по 15 ноября.

При этом пропускные пункты "Чаплинка" и "Чонгар" на административной границе с оккупированным Крымом будут работать в обычном режиме.

На админгранице с Крымом завтра закроют КПВВ &quot;Каланчак&quot;

Напомним, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук опроверг, что обустройство пунктов пропуска на административной границе с оккупированным Крымом свидетельствует о том, что правительство планирует возобновить транспортное сообщение с полуостровом. Гончарук отметил, что правительство хочет улучшить условия для пассажиров.

Також РБК-Украина писало, что в следующем году в Украине построят и реконструируют 16 пограничных пунктов пропуска. В частности, часть пунктов пропуска будет отремонтирована за счет кредита Польши.

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Новости Украины Херсонская областьКПВВКаланчак
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