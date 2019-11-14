КПВВ "Каланчак" на админгранице с Крымом возобновляет работу

Фото: пункт пропуска "Каланчак" (dpsu.gov.ua)

Движение траспорта восстановят завтра

Завтра, 15 ноября, в Херсонской области временно закроют контрольный пункт възда-выезда (КПВВ) "Каланчак". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Азово-Черноморского Регионального управления Госпогранслужбы.

Отмечается, что пропуск людей и транспортных средств возобновится в 12:00.

"Информируем, что контрольный пункт "Каланчак" возобновляет пропуск лиц и транспортных средств 15 ноября 2019 года с 12:00", - говорится в сообщении.

Кроме того, завтра в КПВВ "Чонгар" контрольные операции будут осуществляться непосредственно в реконструированном пункте 15 ноября 2019 года с 12:00. КПВВ "Чаплинка" продолжает работать в штатном режиме.

Напомним, КПВВ "Каланчак" закрыли 7 ноября в связи с проведением реконструкционных работ.

РБК-Украина писало, что в Украине в 2020 году построят и реконструируют 16 пограничных пунктов пропуска. Планируется строительство и реконструкция пунктов пропуска "Ужгород", "Чоп", "Лужанка", "Ягодин", "Устилуг", "Могилев-Подольский", "Кучурган", "Рени", "Порубное", "Красноилск", "Бачевск", "Новые Яриловичи".