На КПВВ в Донецкой области из-за обстрелов свернули пункты ГСЧС

Из-за обстрелов в Донецкой области 23 февраля свернули пункты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения с оккупированными районами. Также спасатели вывели свой персонал.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС.
"В Донецкой области 23 февраля в связи с увеличением интенсивности обстрелов, командующим ООС согласован вопрос о временной приостановке функционирования пунктов ГСЧС для предоставления помощи населению, размещенным в пределах КПВВ "Гнутово", "Майорск", "Марьинка" и "Новотроицкое". Производится свертывание палаток и отвод личного состава", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что КПВВ "Станица Луганская" в Луганской области продолжает работать в штатном режиме, а "Счастье" закрыли из-за массовых обстрелов оккупантов.
Накануне РБК-Украина расписало алгоритм действий для жителей оккупированных территорий, которые желают выехать в подконтрольные Украине районы.