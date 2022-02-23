На КПВВ у Донецькій області через обстріли згорнули пункти ДСНС

Через обстріли в Донецькій області 23 лютого згорнули пункти Державної служби з надзвичайних ситуацій на контрольних пунктах в'їзду-виїзду (КПВВ) на лінії розмежування з окупованими районами. Також рятувальники вивели свій персонал.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС.
"У Донецькій області 23 лютого у зв'язку зі збільшенням інтенсивності обстрілів, командувачем ООС узгоджено питання про тимчасове призупинення функціонування пунктів ДСНС для надання допомоги населенню, розміщеним в межах КПВВ "Гнутове", "Майорськ", "Мар'їнка" і "Новотроїцьке". Проводиться згортання наметів і відведення особового складу", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що КПВВ "Станиця Луганська" в Луганській області продовжує працювати в штатному режимі, а "Щастя" закрили через масові обстріли окупантів.
Напередодні РБК-Україна розписало алгоритм дій для жителів окупованих територій, які бажають виїхати в підконтрольні Україні райони.