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На КПВВ у Донецькій області через обстріли згорнули пункти ДСНС

Автор: Ілона Свиридова

Через обстріли в Донецькій області 23 лютого згорнули пункти Державної служби з надзвичайних ситуацій на контрольних пунктах в'їзду-виїзду (КПВВ) на лінії розмежування з окупованими районами. Також рятувальники вивели свій персонал.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС.

"У Донецькій області 23 лютого у зв'язку зі збільшенням інтенсивності обстрілів, командувачем ООС узгоджено питання про тимчасове призупинення функціонування пунктів ДСНС для надання допомоги населенню, розміщеним в межах КПВВ "Гнутове", "Майорськ", "Мар'їнка" і "Новотроїцьке". Проводиться згортання наметів і відведення особового складу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що КПВВ "Станиця Луганська" в Луганській області продовжує працювати в штатному режимі, а "Щастя" закрили через масові обстріли окупантів.

Напередодні РБК-Україна розписало алгоритм дій для жителів окупованих територій, які бажають виїхати в підконтрольні Україні райони.

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Донецька областьКПВВЗагострення на Донбасі