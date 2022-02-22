Как выехать из оккупации в ОРДЛО на подконтрольную территорию: алгоритм действий
На фоне обострения на Донбассе украинские власти приглашают граждан с оккупированных районов на подконтрольную Украине территорию. И приводит алгоритм действий для жителей ОРДЛО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Минреинтеграции.
Сообщается, что на днях вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что Украины есть план гуманитарного реагирования на обострение на Донбассе.
"Мы готовы взять на себя ответственность и обеспечить всем необходимым - жильем, едой, медикаментами, всем, что нужно, людей, которые примут решение покинуть территорию ОРДЛО", - отметила она.
Как попасть на подконтрольную территорию
Министерство предлагает жителям ОРДЛО самостоятельно выезжать через КПВВ или пункты пропуска на украинско-российской границе. Отметим, на сегодня из всех КПВВ на Донбассе регулярно работает только пеший переход в Станице Луганской.
Звонок на "горячую линию"
Находясь на оккупированной территории или по прибытии, можно обратиться за помощью на "горячие" телефонные линии. При этом следует звонить на номер той области, в которой вы находитесь:
- Луганская область - 064-524-11-03, 095-910-19-20, 096-298-51-00
- Донецкая область - 062-645-82-82, 050-347-90-70
- Харьковская область - 057-700-30-90
Что можно узнать на "горячей линии"
В телефонном режиме нужно сообщить свое местонахождение (КПВВ, населенный пункт, другие ориентиры, или данные геолокации) и конкретизировать, в какой помощи нуждаетесь.
Операторы проинструктируют, как действовать, куда двигаться, если речь идет о самостоятельном прибытии к месту временного предоставления жилья, пункту питания или оказания медицинской помощи.
На сегодня идет процесс наработки решения практических проблем, возникающих в процессе перемещения жителей ОРДЛО.
Помощь от неправительственных организаций
Также граждане Украины с оккупированных территорий могут обратиться за помощью к гуманитарным организациям:
- "Восток SOS". Контакты по общим вопросам: (068) 220 43 37, (095) 397 98 48, (093) 923 14 86. Также можно заполнить онлайн-форму на получение помощи;
- "Донбасс SOS" оказывает информационную и юридическую помощь переселенцам и украинцам на неподконтрольных территориях. Горячая линия: 0 800 309 110;
- "Право на защиту". Офисы есть в Северодонецке, Славянске, Бахмуте, Мариуполе, Курахово, Днепре, Запорожье и Харькове. Горячая линия для помощи временно перемещенным лицам: (099) 507 50 90, (068) 507 50 90, (093) 507 50 90;
- Гуманитарная миссия "Пролисок" помогает с вещами первой необходимости, юридические консультации. Горячая линия: 0932022232;
- "Датский совет по вопросам беженцев" помогает в гуманитарных вопросах, связанных с пересечением линии разграничения. Контактный центр правовой помощи: 0 800 213 103;
- "Красный крест" в Украине - помогает переселенцам. Контакты: Луганская область - 050 267 43 57; Донецкая область - 050 450 69 90, 062 646 03 33.
Напомним, ранее в Кабинете министров пообещали создать все условия для желающих выехать из ОРДЛО.