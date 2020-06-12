ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

КПВВ на Донбасі через спеку можуть змінити графік роботи

Новини » Суспільство     12.06.2020 - 13:27
КПВВ на Донбасі через спеку можуть змінити графік роботи
Фото: КПВВ на Донбасі (dnl.com.ua)

Пропонується перейти на роботу в ранкові та вечірні години

Командування операції Об'єднаних сил (ООС) просять змінити графік роботи пунктів пропуску на Донбасі. Через спеку пропонується, щоб КПВВ працювали вранці та ввечері.

Про це повідомив віце-прем'єр і міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, передає прес-служба міністерства.

За його словами, міністерство ініціює звернення до командування ООС, щоб змінити графік роботи КПВВ в Донецькій і Луганській областях.

"Мета - змінити час роботи пунктів з урахуванням погодних умов і сонячної активності", - зазначив він.

Міністерство виходить з того, що тривале перебування на спеці може нашкодити людям з хронічними хворобами. Пропонується дозволити перетинати кордон в ранкові та вечірні години з дотриманням всіх протиепідемічних заходів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українська сторона відкриває всі три КПВВ на адміністративному кордоні з Кримом з 15 червня.

Зазначимо, згідно з правилами перетину КПВВ на Донбасі, люди мають проходити двотижневу самоізоляцію. Від неї звільнені тільки абітурієнти та супроводжуючі особи.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: РБК-Україна

Теги Новини України ДонбасжараКПВВграфик
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся