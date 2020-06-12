КПВВ на Донбасі через спеку можуть змінити графік роботи

Фото: КПВВ на Донбасі (dnl.com.ua)

Пропонується перейти на роботу в ранкові та вечірні години

Командування операції Об'єднаних сил (ООС) просять змінити графік роботи пунктів пропуску на Донбасі. Через спеку пропонується, щоб КПВВ працювали вранці та ввечері.

Про це повідомив віце-прем'єр і міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, передає прес-служба міністерства.

За його словами, міністерство ініціює звернення до командування ООС, щоб змінити графік роботи КПВВ в Донецькій і Луганській областях.

"Мета - змінити час роботи пунктів з урахуванням погодних умов і сонячної активності", - зазначив він.

Міністерство виходить з того, що тривале перебування на спеці може нашкодити людям з хронічними хворобами. Пропонується дозволити перетинати кордон в ранкові та вечірні години з дотриманням всіх протиепідемічних заходів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українська сторона відкриває всі три КПВВ на адміністративному кордоні з Кримом з 15 червня.

Зазначимо, згідно з правилами перетину КПВВ на Донбасі, люди мають проходити двотижневу самоізоляцію. Від неї звільнені тільки абітурієнти та супроводжуючі особи.

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Автор: РБК-Україна