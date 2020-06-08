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На Донбассе открываются пункты пропуска: кто сможет проехать

Новости » Общество     08.06.2020 - 17:21
На Донбассе открываются пункты пропуска: кто сможет проехать
Фото: КПВВ на Донбассе (dnl.com.ua)

КПВВ на Донбассе откроются с 10 июня

Контрольно-пропускные пункты въезда и выезда на Донбассе открываются с 10 июня согласно ослаблению карантина. В штабе операции Объединенных сил сообщили, кто сможет пройти линию разграничения без самоизоляции.

Об этом заявил пресс-офицер Государственной пограничной службы в составе ОС Игорь Лизогуб в эфире канала "Украина 24", передает РБК-Украина.

Так, согласно действующим нормам, от обязательной обсервации освобождены только абитуриенты и лица, которые их сопровождают.

"Что касается остальных граждан, они должны при прохождении контроля предъявить активированное приложение "Дій вдома" или пройти обсервацию по местам, определенным местными органами власти", - заявил Лизогуб.

При этом он добавил, что в случае отказа от обсервации, будет сообщаться данная информация представителям Национальной полиции и санитарно-карантинным подразделениям.

Напомним, КПВВ на Донбассе откроются с 10 июня.

Кроме того, в комментарии РБК-Украина в силовых ведомствах уточняли, что детали работы КПВВ будут известны уже после того, как появится приказ командующего Объединенных сил Сергея Наева.

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Автор: Лера Полищук

Теги Новости Украины ДонбассКПВВ
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