КПВВ на Донбассе завтра переходят на летний график работы

С 1 июня контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе переходят на летний режим работы. Они будут пропускать людей с 06:00 до 20:00.

Об этом сообщает штаб ООС.

В частности, на летний режим работы будут переведены:

КПВВ "Золотое" - дорожный коридор "Стаханов - Золотое - Горное - Лисичанск";

КПВВ "Майорское" - дорожный коридор "Горловка - Бахмут";

КПВВ "Марьинка" - дорожный коридор "Донецк - Курахово";

КПВВ "Новотроицкое" - дорожный коридор "Донецк - Мариуполь (через Мариуполь)";

КПВВ "Гнутове" (с. Пищевик) - дорожный коридор "Новоазовск – Покровск - Талаковка - Мариуполь";

КПВВ "Станица Луганская" - дорожный коридор "Станица Луганская - Счастье - Новоайдар".

Отметим, с 22 марта приостановлен пропуск через линию разграничения лиц и транспортных средств из-за пандемии коронавируса.

В исключительных случаях, при наличии критически важных жизненных обстоятельств и соответствующих подтверждающих документов, человеку могут разрешить пересечь линию разграничения.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики не пускают украинцев через свои КПВВ даже при особых обстоятельствах.

Также РБК-Украина писало, что для управления контрольными пунктами КПВВ на Донбассе и административной границе с Крымом создали отдельное государственное предприятие.