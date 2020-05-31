КПВВ на Донбассе завтра переходят на летний график работы

КПВВ будут пропускать людей с 06:00 до 20:00
С 1 июня контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе переходят на летний режим работы. Они будут пропускать людей с 06:00 до 20:00.
Об этом сообщает штаб ООС.
В частности, на летний режим работы будут переведены:
Отметим, с 22 марта приостановлен пропуск через линию разграничения лиц и транспортных средств из-за пандемии коронавируса.
В исключительных случаях, при наличии критически важных жизненных обстоятельств и соответствующих подтверждающих документов, человеку могут разрешить пересечь линию разграничения.
Напомним, ранее сообщалось, что боевики не пускают украинцев через свои КПВВ даже при особых обстоятельствах.
Также РБК-Украина писало, что для управления контрольными пунктами КПВВ на Донбассе и административной границе с Крымом создали отдельное государственное предприятие.
Автор: Максим Зайченко