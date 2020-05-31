КПВВ на Донбасі завтра переходять на літній графік роботи

З 1 червня контрольні пункти в'їзду-виїзду на Донбасі переходять на літній режим роботи. Вони будуть пропускати людей з 06:00 до 20:00.

Про це повідомляє штаб ООС.

зокрема, на літній режим роботи будуть переведені:

КПВВ "Золоте" - дорожній коридор "Стаханов - Золоте - Гірське - Лисичанськ";

КПВВ "Майорське" - дорожній коридор "Горлівка - Бахмут";

КПВВ "Маріїнка" - дорожній коридор "Донецьк - Курахове";

КПВВ "Новотроїцьке" - дорожній коридор "Донецьк - Маріуполь (через Маріуполь)";

КПВВ "Гнутове" (з. Харчовик) - дорожній коридор "Новоазовськ – Покровськ - Талаківка - Маріуполь";

КПВВ "Станиця Луганська" - дорожній коридор "Станиця-Луганська - Щастя - Новоайдар".

Зазначимо, з 22 березня призупинено пропуск через лінію розмежування осіб і транспортних засобів через пандемію коронавіруса.

У виняткових випадках, при наявності критично важливих життєвих обставин та відповідних підтверджувальних документів, людині можуть дозволити перетнути лінію розмежування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики не пускають українців через свої КПВВ навіть при особливих обставинах.

Також РБК-Україна писало, що для управління контрольними пунктами КПВВ на Донбасі і адміністративному кордоні з Кримом створили окреме державне підприємство.