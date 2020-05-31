КПВВ на Донбасі завтра переходять на літній графік роботи

КПВВ будуть пропускати людей з 06:00 до 20:00
З 1 червня контрольні пункти в'їзду-виїзду на Донбасі переходять на літній режим роботи. Вони будуть пропускати людей з 06:00 до 20:00.
Про це повідомляє штаб ООС.
зокрема, на літній режим роботи будуть переведені:
Зазначимо, з 22 березня призупинено пропуск через лінію розмежування осіб і транспортних засобів через пандемію коронавіруса.
У виняткових випадках, при наявності критично важливих життєвих обставин та відповідних підтверджувальних документів, людині можуть дозволити перетнути лінію розмежування.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики не пускають українців через свої КПВВ навіть при особливих обставинах.
Також РБК-Україна писало, що для управління контрольними пунктами КПВВ на Донбасі і адміністративному кордоні з Кримом створили окреме державне підприємство.
Автор: Максим Зайченко