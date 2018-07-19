КПВВ на Донбассе за сутки пересекли более 47 тыс. человек

Через КПВВ за минувшие сутки проследовало 5,9 тыс. транспортных средств

Пункты пропуска на Донбассе за сутки, 18 июля 2018 года, пересекли 47 тысяч человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил, сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

"Майорское" - 5/50; "Марьинка" - 0/40; "Новотроицкое" - 20/30; "Гнутовое" - 10/10.

Всего за прошлые сутки через КПВВ последовало 47тыс. 200 человек и 5,9 тысячи транспортных средств:

"Майорское" - 10440 человек и 1150 транспортных средств;

"Марьинка" - 11120 человек и 1970 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 9740 человек и 1780 транспортных средств;

"Гнутовое" - 4920 человек и 1030 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 11021 человек.

Напомним, за сутки 17 июля КПВВ на Донбасе пересекли 47 тысяч человек и 5,8 тысяч транспортных средств.

Как ранее писало РБК-Украина, в Харьковской области в пункте пропуска "Гоптовка" на границе с Россией таможенники обнаружили почти 14 кг наркотиков.

Также сообщалось о задержание нелегалов из Ирака на границе с Польшей.