КПВВ на Донбассе за сутки пересекли 47 тыс. человек

Через КПВВ за минувшие сутки проследовало 5,8 тыс. транспортных средств

Пункты пропуска на Донбассе за сутки, 17 июля 2018 года, пересекли 47 тысяч человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Так, как сообщается, на КПВВ, что на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил, сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

"Майорское" - 5/50; "Марьинка" - 0/50; "Новотроицкое" - 10/40; "Гнутовое" - 15/15.

В целом за прошедшие сутки через КПВВ проследовало 47 тысяч человек и 5,8 тысячи транспортных средств:

"Майорское" - 10000 человек и 1135 транспортных средств;

"Марьинка" - 10460 лиц и 1830 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 10355 человек и 1850 транспортных средств;

"Гнутовое" -5050 человек и 1070 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 11140 человек.

Напомним, за сутки 16 июля КПВВ на Донбассе пересекли более 37 тысяч человек и 5,5 тысяч транспортных средств.

Как ранее писало РБК-Украина, в Харьковской области в пункте пропуска "Гоптовка" на границе с Россией таможенники обнаружили почти 14 кг наркотиков.

Также сообщалось о задержание нелегалов из Ирака на границе с Польшей.