КПВВ на Донбасі за добу перетнули понад 47 тис. осіб

Через КПВВ за минулу добу прослідувало 5,9 тис. транспортних засобів

Пункти пропуску на Донбасі за добу, 18 липня 2018 року, перетнули 47 тисяч чоловік. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

В контрольних пунктах в'їзду-виїзду, що на лінії зіткнення в районі проведення операції Об'єднаних сил, сьогодні вранці на в'їзд і виїзд перебувала така кількість транспортних засобів:

"Майорське" - 5/50; "Маріїнка" - 0/40; "Новотроїцьке" - 20/30; "Гнутове" - 10/10.

Всього за минулу добу через КПВВ було 47тыс. 200 осіб і 5,9 тисячі транспортних засобів:

"Майорське" - 10440 людина і 1150 транспортних засобів;

"Маріїнка" - 11120 людина і 1970 транспортних засобів;

"Новотроїцьке" - 9740 людина і 1780 транспортних засобів;

"Гнутове" - 4920 осіб та 1030 транспортних засобів;

"Станиця Луганська" - 11021 осіб.

Нагадаємо, за добу 17 липня КПВВ на Донбасі перетнули 47 тисяч чоловік і 5,8 тисяч транспортних засобів.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, в Харківській області в пункті пропуску "Гоптівка" на кордоні з Росією митники виявили майже 14 кг наркотиків.

Також повідомлялося про затримання нелегалів з Іраку на кордоні з Польщею.