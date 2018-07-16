На кордоні з Росією зупинили перевезення 14 кг наркотиків

Пакунки із марихуаною та гашишем харківські митники виявили у пункті пропуску "Гоптівка"

У Харківській області в пункті пропуску "Гоптівка" на кордоні з Росією митники виявили майже 14 кг наркотиків. Про це повідомляє Державана фіскальна служба (ДФС) України.

Зазначається, що наркотики були виявлені сьогодні, 16 липня 2018 року, вночі при митному контролі автомобіля, який рухався з України до Росії.

"Службовий собака Харківської митниці ДФС Ів Сен Лоран спрацював на паливний бак автівки. У ході подальшого огляду після демонтажу паливного баку транспортного засобу було виявлено 18 пакунків із травичкою загальною вагою 9,7 кг та 8 пакунків з гашишем загальною вагою 4,1 кг", - повідомили в ДФС.

За даними митниці, загалом прикордонники виявили 26 пакунків загальною вагою 13,8 кг.

У пункті пропуску «Гоптівка» харківські митники виявили майже 14 кг наркотиків Сьогодні вночі при митному контролі... Опубліковано Державна фіскальна служба України Понеділок, 16 липня 2018 р.

Коли митники опитували водія щодо переміщення через кордон заборонених предметів, то громадянин України заявив про відсутність таких предметів.

"Відносно правопорушника складено протокол про порушення митних правил за частиною 1 статті 483 Митного кодексу України", - повідомили в ДФС.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у районі проведення операції Об'єднаних сил протягом червня-липня 2018 року правоохоронці виявили 23 випадки збуту наркотиків українським військовослужбовцям.