КПВВ на Донбассе за сутки пересекли 45 тыс. человек

Через КПВВ "Новотроицкое" проследовало 10 грузовых машин Международного комитета Красного Креста

Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе за минувшие сутки пересекли 45 тысяч человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы Украины.

Также в Госпогранслужбе сообщают, что в контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил, сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

"Майорское" - 0/60; "Марьинка" 40/60; "Новотроицкое" - 30/25; "Гнутове" - 20/10.

В целом за прошедшие сутки через КПВВ проследовало 45 тысяч человек и 5,7 тысячи транспортных средств:

"Майорское" - 10580 лиц и 1175 транспортных средств;

"Марьинка" - 10155 человек и 1895 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 9195 человек и 1650 транспортных средств;

"Гнутовое" - 4630 человек и 960 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 10500 человек.

"Через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" проследовало 10 грузовых машин с пищевыми наборами, товарами медицинского назначения и арматурой общим весом почти 152 тонны от Международного комитета Красного Креста", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что на контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская" пограничники обнаружили у гражданина Украины, следовавшего к ТОТУ, 96 мобильных телефонов на общую сумму 404 тысячи гривен.