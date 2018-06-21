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КПВВ на Донбасі за добу перетнули 45 тис. осіб

НовиниСуспільство    21.06.2018 - 09:33
Ілюстративне фото ((dpsu.gov.ua)
Ілюстративне фото ((dpsu.gov.ua)

Через КПВВ "Новотроїцьке" прослідувало 10 вантажних машин Міжнародного комітету Червоного Хреста

Контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі за минулу добу перетнули 45 тисяч осіб. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державної прикордонної служби України.

Також у Держприкордонслужбі повідомляють, що у контрольних пунктах в’їзду-виїзду, що на лінії зіткнення в районі проведення операції Об’єднаних сил, сьогодні зранку на в’їзд та виїзд знаходилося така кількість  транспортних засобів:

"Майорське" - 0/60; "Мар’їнка" 40/60; "Новотроїцьке" - 30/25; "Гнутове" - 20/10.

Загалом минулої доби через КПВВ прослідувало 45 тисячі осіб та 5,7 тисячі транспортних засобів:

"Майорське" - 10580 осіб та 1175 транспортних засобів;

"Мар’їнка" - 10155 осіб та 1895 транспортних засобів;

"Новотроїцьке" - 9195 осіб та 1650 транспортних засобів;

"Гнутове" - 4630 осіб та 960 транспортних засобів;

"Станиця Луганська" - 10500 осіб.

"Через контрольний пункт в’їзду-виїзду "Новотроїцьке" прослідувало 10 вантажних машин з харчовими наборами, товарами медичного призначення та арматурою загальною вагою майже 152 тонни від Міжнародного комітету Червоного Хреста", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на контрольному пункті в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" прикордонники виявили у громадянина України, що слідував до ТОТУ, 96 мобільних телефонів на загальну суму 404 тисячі гривень.

На КПВВ "Станиця Луганська" в українця виявили 96 мобільних телефонів на суму 404 тис. гривень На Донбасі за час бойових дій загинули понад 2,7 тис. цивільних осіб, - ООН
Теги публікації: КПВВ, Донбас, Государственная пограничная служба  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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