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На КПВВ "Станица Луганская" у украинца обнаружили 96 мобильных телефонов на сумму 404 тыс. гривен

НовостиПроисшествия    21.06.2018 - 09:24
Фото: изъятый товар (dpsu.gov.ua)
Фото: изъятый товар (dpsu.gov.ua)

Товар изъят работниками ГФС

На контрольном пункте вьезда-выезда (КПВВ) "Станица Луганская" пограничники Лисичанского отряда совместно с представителями фискальной службы обнаружили у гражданина Украины, следовавшего к ТОТУ, 96 мобильных телефонов на общую сумму 404 тысячи гривен. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы.

Как отмечается, товар изъят работниками Государственной фискальной службы (ГФС).

"Кроме того, на этом же КПВВ военнослужащие Донецкого отряда зафиксировали один случай предложения взятки. Наш соотечественник решил таким образом ускорить процесс оформления проезда через линию соприкосновения", - говорится в сообщении.

В отношении правонарушителя в нацполицию направлено сообщение об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 369 УК Украины "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды служебному лицу".

Напомним, в Украине сегодня, 21 июня, стартует экспериментальный проект по созданию условий для предотвращения уклонения от уплаты таможенных платежей.

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Теги публикации: Луганск, Станица Луганская, контрабанда, КПВВ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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