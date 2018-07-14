КПВВ на Донбассе за сутки пересекли более 45 тыс. человек       

По состоянию на утро КПВВ работают в штатном режиме

Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе за минувшие сутки пересекли более 45 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

Сообщается, что в КПВВ на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил утром находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 10/50; "Марьинка" - 0/45; "Новотроицкое" - 15/10; "Гнутово" - 10/10.

За минувшие сутки общий поток фиксировался на уровне предыдущего дня. Всего КПВВ пересекли 45,3 тыс. человек и 6100 транспортных средств:

"Майорское" - 9290 человек и 1155 транспортных средств;

"Марьинка" - 10960 человек и 2065 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 9635 человек и 1815 транспортных средств;

"Гнутово" - 4715 человек и 1095 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 10740 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе за сутки ранены двое украинских военных.



