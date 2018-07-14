На Донбассе за сутки ранены двое украинских военных

Боевики 24 раза нарушили "хлебное перемирие" в районе ООС

В районе проведения операции объединенных сил (ООС) Донбассе за минувшие сутки, 13 июля, были ранены двое украинских военных. Об этом сообщает пресс-служба ООС.

"Российские оккупационные войска по всей линии соприкосновения нарушали режим прекращения огня, применив гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, а на отдельных участках - запрещенное Минскими договоренностями вооружение. За минувшие сутки противник 24 раза открывал огонь по позициям наших войск, в том числе 2 раза из тяжелого вооружения", - сообщают в ООС.

Больше всего обстрелов зафиксировано на Мариупольском направлении.

"12 раз российские наемники нарушили всеобъемлюще "хлебное перемирие". Прицельный, провокационный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты открывали по позициям возле населенных пунктов Талаковка, Водяное, Гнутово, Широкино и Пищевик. Наряду с этим, враг увеличил калибр запрещенного минского договоренностями вооружения, с которого обстрелял позиции Объединенных сил в районе Водяного", - сообщают в ООС.

По уточненным данным разведки ранены четыре боевика.

Напомним, 13 июля в Минобороны подтвердили информацию о трех пострадавших в Донбассе военных.