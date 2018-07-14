КПВВ на Донбасі за добу перетнули понад 45 тис. осіб

Станом на ранок КПВВ працюють у штатному режимі

Контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі за минулу добу перетнули понад 45 тис. осіб. Про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби України.

Повідомляється, що в КПВВ на лінії зіткнення в районі проведення операції Об'єднаних сил вранці перебувала така кількість транспортних засобів: "Майорське" - 10/50; "Мар'їнка" - 0/45; "Новотроїцьке" - 15/10; "Гнутове" - 10/10.

За минулу добу загальний потік фіксувався на рівні попереднього дня. Всього КПВВ перетнули 45,3 тис. осіб і 6100 транспортних засобів:

"Майорське" - 9290 осіб і 1155 транспортних засобів;

"Мар'їнка" - 10960 осіб і 2065 транспортних засобів;

"Новотроїцьке" - 9635 осіб і 1815 транспортних засобів;

"Гнутове" - 4715 осіб і 1095 транспортних засобів;

"Станиця Луганська" - 10740 осіб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донбасі за добу поранені двоє українських військових.