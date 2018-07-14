КПВВ на Донбасі за добу перетнули понад 45 тис. осіб
Станом на ранок КПВВ працюють у штатному режимі
Контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі за минулу добу перетнули понад 45 тис. осіб. Про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби України.
Повідомляється, що в КПВВ на лінії зіткнення в районі проведення операції Об'єднаних сил вранці перебувала така кількість транспортних засобів: "Майорське" - 10/50; "Мар'їнка" - 0/45; "Новотроїцьке" - 15/10; "Гнутове" - 10/10.
За минулу добу загальний потік фіксувався на рівні попереднього дня. Всього КПВВ перетнули 45,3 тис. осіб і 6100 транспортних засобів:
- "Майорське" - 9290 осіб і 1155 транспортних засобів;
- "Мар'їнка" - 10960 осіб і 2065 транспортних засобів;
- "Новотроїцьке" - 9635 осіб і 1815 транспортних засобів;
- "Гнутове" - 4715 осіб і 1095 транспортних засобів;
- "Станиця Луганська" - 10740 осіб.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донбасі за добу поранені двоє українських військових.