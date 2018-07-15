КПВВ на Донбассе за сутки пересекли более 40,8 тыс. человек

По состоянию на утро на КПВВ работают в штатном режиме

Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе за минувшие сутки пересекли более 40,8 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы Украины.

Так, как сообщает Госпогранслужба, на КПВВ, что на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил, сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

"Майорское" - 0/50; "Марьинка" - 0/40; "Новотроицкое" - 5/40; "Гнутовое" - 15/15.

В целом за прошедшие сутки через КПВВ проследовало 40,8 тысячи человек и 5,5 тысячи транспортных средств:

"Майорское" - 8285 человек и 1000 транспортных средств;

"Марьинка" - 9905 человек и 1780 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 8935 человек и 1740 транспортных средств;

"Гнутовое" - 4425 человек и 1020 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 9250 человек.

Отметим, за сутки 13 июля КПВВ на Донбассе пересекли 45 тысяч человек и 6100 транспортных средств.

Напомним, в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки, 14 июля, были ранены двое украинских военных.