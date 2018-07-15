КПВВ на Донбасі за добу перетнули понад 40,8 тис. осіб

Новини Суспільство 15.07.2018 - 08:53
Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)
Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)

Станом на ранок КПВВ працюють у штатному режимі

Контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі за минулу добу перетнули понад 40,8 тис. осіб. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державної прикордонної служби України.

Так, як повідомляє Держприкордонслужба, на КПВВ, що на лінії зіткнення в районі проведення операції Об’єднаних сил, сьогодні зранку на в’їзд та виїзд знаходилося така кількість транспортних засобів:

"Майорське" - 0/50; "Мар’їнка" - 0/40; "Новотроїцьке" - 5/40; "Гнутове" - 15/15.

Загалом минулої доби через КПВВ прослідувало 40,8 тисячі осіб та 5,5 тисячі транспортних засобів:

"Майорське" - 8285 осіб та 1000 транспортних засобів;

"Мар’їнка" - 9905 осіб та 1780 транспортних засобів;

"Новотроїцьке" - 8935 осіб та 1740 транспортних засобів;

"Гнутове" - 4425 осіб та 1020 транспортних засобів;

"Станиця Луганська" - 9250 осіб.

Зазначимо, за добу 13 липня КПВВ на Донбасі перетнули 45 тисяч осіб і 6100 транспортних засобів.

Нагадаємо, у районі проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за минулу добу, 14 липня, були поранені двоє українських військових.

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Теги:  Государственная пограничная служба,  Донбас,  КПВВ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС